Молодежные турниры22 марта 2024, 20:51 | Обновлено 22 марта 2024, 20:54
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Украина U-21 – Марокко U-23. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча в турецкой Анталии
22 марта 2024, 20:51 | Обновлено 22 марта 2024, 20:54
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Молодежная сборная Украины U-21 проводит товарищеский матч с командой Марокко U-23.
Команды играют 22 марта в 22:00 на стадионе Мардан в Анталье.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 19-й минуте матча Украина U-21 забила в спарринге с Марокко U-23. Олег Очеретько мощным дальним ударом вывел вперед украинскую молодежку (1:0).
ГОЛ! 1:0. Олег Очеретько, 19 мин.
Видеозапись матча
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