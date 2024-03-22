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Молодежные турниры
22 марта 2024, 20:51 | Обновлено 22 марта 2024, 20:54
676
0

Украина U-21 – Марокко U-23. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча в турецкой Анталии

22 марта 2024, 20:51 | Обновлено 22 марта 2024, 20:54
676
0
Украина U-21 – Марокко U-23. Видео голов и обзор (обновляется)

Молодежная сборная Украины U-21 проводит товарищеский матч с командой Марокко U-23.

Команды играют 22 марта в 22:00 на стадионе Мардан в Анталье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 19-й минуте матча Украина U-21 забила в спарринге с Марокко U-23. Олег Очеретько мощным дальним ударом вывел вперед украинскую молодежку (1:0).

ГОЛ! 1:0. Олег Очеретько, 19 мин.

Видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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