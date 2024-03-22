МЕЛЬГОСА: «Самое важное – что марокканцы сменили главного тренера»

22 и 26 марта молодежная сборная Украины U-21 проведет свои следующие поединки – товарищеский из Марокко U-23 и официальный в квалификации Евро-2025 U-21 против Азербайджана U-21.

Сегодня, 22 марта, в Турции сине-желтые проведут товарищеский матч с командой Марокко U-23 (будущим соперником олимпийской сборной Украины на летних Играх-2024 во Франции). Спарринг состоится на стадионе «Мардан» в Анталье. Начало – в 20:00 по Киеву.

Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса накануне игры рассказал:

«Самым важным является то, что марокканцы сменили главного тренера. Мы знаем о качествах, свойственных этой сборной, в ее составе креативные игроки, способные действовать один в один. Посмотрим. Но однозначно, это будет хороший тест для нас. Как я всегда говорю, нам нужно быть приближенными к лучшим версиям самих себя, чтобы удачно себя проявить против таких команд.

Этот матч важен в том числе потому, что у нас хороший соперник. И игроки должны проявить себя. Мы хотим предоставить им такую возможность. Хотелось бы проверить как можно больше исполнителей на поле в этом поединке».

Прямая трансляция поединка с Марокко U-23 начнется сегодня, 22 марта, в 20.00.

А 26 марта в отборе к молодежному чемпионату Европы состоится поединок Азербайджан – Украина, который пройдет в Баку на Азерсун Арена. Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени. С пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F.

ФОТО. Украина U-21 готовится к товарищеской игре с Марокко U-23