Израиль – Исландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

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На стадионе «Ференц Суса» в городе Будапешт (Венгрия) между собой сыграют сборные Израиля и Исландии.

Победитель встречи выйдет в финал плей-офф на победителя поединка между Боснией и Герцеговиной и Украиной.

Евро-2024. Плей-офф. Полуфинал

Израиль – Исландия – 1:2 (матч продолжается)

Голы: Захави, 31 (пен.) – Гудмундссон, 39, Траустасон, 42

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