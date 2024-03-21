Чемпионат Европы21 марта 2024, 21:55 | Обновлено 21 марта 2024, 22:30
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Израиль – Исландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор полуфинального матча плей-офф Евро-2024
21 марта 2024, 21:55 | Обновлено 21 марта 2024, 22:30
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21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На стадионе «Ференц Суса» в городе Будапешт (Венгрия) между собой сыграют сборные Израиля и Исландии.
Победитель встречи выйдет в финал плей-офф на победителя поединка между Боснией и Герцеговиной и Украиной.
Евро-2024. Плей-офф. Полуфинал
Израиль – Исландия – 1:2 (матч продолжается)
Голы: Захави, 31 (пен.) – Гудмундссон, 39, Траустасон, 42
(новость обновляется)
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