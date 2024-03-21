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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 21:55 | Обновлено 21 марта 2024, 22:30
497
0

Израиль – Исландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор полуфинального матча плей-офф Евро-2024

21 марта 2024, 21:55 | Обновлено 21 марта 2024, 22:30
497
0
Израиль – Исландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадионе «Ференц Суса» в городе Будапешт (Венгрия) между собой сыграют сборные Израиля и Исландии.

Победитель встречи выйдет в финал плей-офф на победителя поединка между Боснией и Герцеговиной и Украиной.

Евро-2024. Плей-офф. Полуфинал

Израиль – Исландия – 1:2 (матч продолжается)

Голы: Захави, 31 (пен.) – Гудмундссон, 39, Траустасон, 42

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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