Босния и Герцеговина – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор полуфинального поединка плей-офф Евро-2024
21 марта в 21:45 по киевскому времени проходит полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024
На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встречаются сборные Боснии и Герцеговины и Украины.
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В случае победы в матче сине-желтые выйдут в финал плей-офф (26 марта, Вроцлав) на победителя поединка между Израилем и Исландией.
Если игра завершится поражением, украинская команда 26 марта сыграет в польском Вроцлаве товарищеский матч против проигравшей команды во второй паре.
Босния и Герцеговина – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеотрансляция матча
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