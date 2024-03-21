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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 21:59 | Обновлено 21 марта 2024, 22:52
10583
2

Босния и Герцеговина – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор полуфинального поединка плей-офф Евро-2024

21 марта 2024, 21:59 | Обновлено 21 марта 2024, 22:52
10583
2
Босния и Герцеговина – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта в 21:45 по киевскому времени проходит полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встречаются сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В случае победы в матче сине-желтые выйдут в финал плей-офф (26 марта, Вроцлав) на победителя поединка между Израилем и Исландией.

Если игра завершится поражением, украинская команда 26 марта сыграет в польском Вроцлаве товарищеский матч против проигравшей команды во второй паре.

Босния и Герцеговина – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видеотрансляция матча

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Источник Sport.ua
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vak
Что-то все печально в первом тайме..
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NoMad
За грошi в уєбанiв з мегого? 
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