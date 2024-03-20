Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль переманил директора клуба Забарного
Англия
20 марта 2024, 16:27 |
77
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль переманил директора клуба Забарного

Ричард Хьюз вступит в свои обязанности с 1 июня

20 марта 2024, 16:27 |
77
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль переманил директора клуба Забарного
ФК Ливерпуль

Английский «Ливерпуль» сообщил на официальном сайте о том, что с 1 июня Ричард Хьюз приступит к работе на посту спортивного директора «мерсисайдцев».

44-летний специалист с 2014 года работал техническим директором «Борнмута». В «Ливерпуле» Хьюз сменит Йорга Шмадтке, который ушел из клуба после закрытия январского трансферного окна. Напомним, в конце сезона «мерсисайдцев» покинет и главный тренер Юрген Клопп.

Отметим, что Хьюза назначил Майкл Эдвардс — новый директор по футбольным операциям Fenway Sports Group, американской компании-владельца «Ливерпуля». Эдвардс работал в «Ливерпуле» на протяжении 11 лет, а с 2016 по 2022 годы занимал должность именно спортивного директора клуба.

По теме:
Наследие Юргена – это 8, 9 или 10? Какие трофеи Клопп выиграл с Ливерпулем
Лидер Ливерпуля получил травму и пропустит матчи сборной
Журналист Пирс Морган назвал Клоппа «болваном и неудачником»
Ливерпуль спортивный директор
Источник ФК Ливерпуль
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Футбол | 20 марта 2024, 07:12 2
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет

Бельгийский вратарь выбыл до конца сезона

Игрок Динамо мог оказаться в Ман Сити? Зинченко поведал интересную историю
Футбол | 20 марта 2024, 14:24 1
Игрок Динамо мог оказаться в Ман Сити? Зинченко поведал интересную историю
Игрок Динамо мог оказаться в Ман Сити? Зинченко поведал интересную историю

О Владимире Шепелеве у Александра спрашивал Микель Артета

Игроки Шахтера объяснили, почему не поехали в олимпийскую сборную Украины
Футбол | 20.03.2024, 11:49
Игроки Шахтера объяснили, почему не поехали в олимпийскую сборную Украины
Игроки Шахтера объяснили, почему не поехали в олимпийскую сборную Украины
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Футбол | 19.03.2024, 18:51
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Футбол | 20.03.2024, 00:03
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Одна украинка находится в топ-8 теннисисток в гонке на WTA Finals 2024
Одна украинка находится в топ-8 теннисисток в гонке на WTA Finals 2024
19.03.2024, 07:39
Теннис
Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами
Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами
19.03.2024, 20:31 1
Теннис
Роналду выведен из сборной Португалии на игру со Швецией. Известна причина
Роналду выведен из сборной Португалии на игру со Швецией. Известна причина
19.03.2024, 09:31 5
Футбол
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
20.03.2024, 08:42 5
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
20.03.2024, 02:07 8
Футбол
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
19.03.2024, 12:35 4
Футбол
Стало известно, как умер парень Соболенко
Стало известно, как умер парень Соболенко
19.03.2024, 16:18 19
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
19.03.2024, 11:08 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем