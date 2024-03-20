Новичок Полесья: «Не знаю, откуда Фабрицио Романо узнал мой переход»
Луифер Эрнандес был приятно удивлен публикацией известного инсайдера
Новый нападающий «Полесья» Луифер Эрнандес рассказал, что не понимает, откуда известный инсайдер Фабрицио Романо узнал о переходе венесуэльца в житомирский клуб.
– Твой переход в «Полесье» анонсировал самый известный инсайдер мира – Фабрицио Романо. Ты знал об этом?
– Да, я видел. Мне приятно, потому что, до момента моего перехода в «Полесье», он давал информацию об игроках уровня Мбаппе, Криштиану, Месси. Поэтому мне приятно оказаться одним из первых венесуэльцев о котором написал Фабрицио Романо.
– А откуда он это знал? Не ты ему рассказал?
– Нет-нет, я даже понятия не имею, откуда он знал.
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