Новичок Полесья: «Не знаю, откуда Фабрицио Романо узнал мой переход»

Новый нападающий «Полесья» Луифер Эрнандес рассказал, что не понимает, откуда известный инсайдер Фабрицио Романо узнал о переходе венесуэльца в житомирский клуб.

– Твой переход в «Полесье» анонсировал самый известный инсайдер мира – Фабрицио Романо. Ты знал об этом?

– Да, я видел. Мне приятно, потому что, до момента моего перехода в «Полесье», он давал информацию об игроках уровня Мбаппе, Криштиану, Месси. Поэтому мне приятно оказаться одним из первых венесуэльцев о котором написал Фабрицио Романо.

– А откуда он это знал? Не ты ему рассказал?

– Нет-нет, я даже понятия не имею, откуда он знал.