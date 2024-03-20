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Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 15:55 |
443
0

Новичок Полесья: «Не знаю, откуда Фабрицио Романо узнал мой переход»

Луифер Эрнандес был приятно удивлен публикацией известного инсайдера

20 марта 2024, 15:55 |
443
0
Новичок Полесья: «Не знаю, откуда Фабрицио Романо узнал мой переход»
ФК Полесье. Луифер Эрнандес

Новый нападающий «Полесья» Луифер Эрнандес рассказал, что не понимает, откуда известный инсайдер Фабрицио Романо узнал о переходе венесуэльца в житомирский клуб.

Твой переход в «Полесье» анонсировал самый известный инсайдер мира – Фабрицио Романо. Ты знал об этом?

– Да, я видел. Мне приятно, потому что, до момента моего перехода в «Полесье», он давал информацию об игроках уровня Мбаппе, Криштиану, Месси. Поэтому мне приятно оказаться одним из первых венесуэльцев о котором написал Фабрицио Романо.

А откуда он это знал? Не ты ему рассказал?

– Нет-нет, я даже понятия не имею, откуда он знал.

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Полесье Житомир Фабрицио Романо Луифер Эрнандес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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