Плей-офф Лиги чемпионов. Челси разгромил Аякс, Лион нанес поражение Бенфике

Вечером 19 марта состоялись первые матчи 1/4 финала женской Лиги чемпионов.

Английский Челси выиграл в гостях у нидерландского Аякса (3:0) и получил большую фору перед вторым поединком.

Французский Лион на выезде нанес поражение португальской Бенфике (2:1) и имеет хорошие шансы на выход в полуфинал.

20 марта в первых четвертьфинальных поединках сыграют: Хеккен (Швеция) – ПСЖ (Франция), Бранн (Норвегия) – Барселона (Испания).

Ответные матчи стадии 1/4 финала состоятся 27 и 28 марта. Полуфиналы пройдут 20/21 и 27/28 апреля. Финал запланирован на 25 мая в испанском Бильбао.

Женская Лига чемпионов

1/4 финала, первые матчи, 19 марта

Аякс (Нидерланды) – Челси (Англия) – 0:3

Голы: Джеймс, 19, Нюскен, 44, 83

Бенфика (Португалия) – Лион (Франция) – 1:2

Голы: Фариа, 43 – Каскарино, 63, Дабриц, 79.

Результаты 1/4 финала

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