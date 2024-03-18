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Бельгия
18 марта 2024, 03:13 | Обновлено 18 марта 2024, 03:20
22
0

Чемпионат Бельгии. Вестерло с Сидорчуком в составе забрал очки у Генка

Эдуард Соболь на поле так и не вышел

18 марта 2024, 03:13 | Обновлено 18 марта 2024, 03:20
22
0
Чемпионат Бельгии. Вестерло с Сидорчуком в составе забрал очки у Генка
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

17 марта состоялся ряд матчей чемпионата Бельгии. Была встреча между командами, за которые играют футболисты сборной Украины.

Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе «Вестерло» и отыграл до финального свистка, Эдуард Соболь на футбольном поле так и не появился, просидев весь поединок на замене. Матч завершился ничьей – команды обменялись голами в конце встречи.

Из результатов выделяется поражение «Брюгге» от скромного «Сент-Трюйдена». Потерял очки и «Юнион Сен-Жилуаз», который лидирует в турнирной таблице. Правда, их соперником был «Антверпен», который занимает третье место.

Чемпионат Бельгии. 30-й тур. 17 марта.

Вестерло – Генк – 1:1

Голы: Тагир (79) – Хейнен (86)

Удаление: Бонсу (Генк), 71

Антверпен – Юнион Сен-Жилуаз – 1:1

Голы: Керк (90+2) – Нильссон (84)

Удаление: Матида (Юнион Сен-Жилуаз), 73

Гент – Шарлеруа – 5:0

Голы: Фернандес-Пардо (38), Гандельман (41, 48, 55, 67)

Сент-Трюйден – Брюгге – 2:1

Голы: Заиролеслам (6) Коита (85) – Ютгла (6)

Серкль Брюгге – Моленбек – 4:0

Голы: Денки (4), Уткус (22), Минда (47), Сомерс (84)

Ауд-Хеверле Левен – Мехелен – 1:0

Гол: Нсиньи (90+2)

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Источник Sport.ua
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