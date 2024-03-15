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  4. Клуб Серии А интересуется экс-динамовцем, отказавшегося играть за беларусь
Италия
15 марта 2024, 21:01 |
1187
1

Клуб Серии А интересуется экс-динамовцем, отказавшегося играть за беларусь

Илья Шкурин может оказаться в «Болонье»

15 марта 2024, 21:01 |
1187
1
Клуб Серии А интересуется экс-динамовцем, отказавшегося играть за беларусь
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Шкурин

Итальянский футбольный клуб «Болонья» интересуется 24-летним форвардом Ильей Шкуриным.

Шкурин – белорус, который принадлежит московскому цска, но выступает на правах аренды в польской «Стали» Мелец в Экстраклясе.

В 2020 году после фальсификации выборов президента беларуси Шкурин заявил, что отказывается выступать за национальную сборную, пока у власти будет александр лукашенко.

В сезоне 2021/22 игрок выступал в составе киевского «Динамо» на правах аренды из все того же цска. В 10 матчах за «бело-синих» отличился 5 ассистами.

В текущей кампании на его счету 12 голов и 5 голевых передач в 23 матчах чемпионата Польши за «Сталь» Мелец. Такие показатели позволяют ему занимать вторую строчку в бомбардирском списке турнира.

28 января в товарищеском матче «Полесье» – «Сталь» Мелец Шкурин отличился забитым мячом.

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Болонья Илья Шкурин ЦСКА Москва Сталь Мелец трансферы трансферы Серии A Динамо Киев сборная беларуси по футболу
Источник Трибуна
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Lulinnha
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