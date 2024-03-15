Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Шахтер. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 14:19 |
1213
0

Карпаты – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Товарищеский матч должен был начаться в 14:00

15 марта 2024, 14:19 |
1213
0
Карпаты – Шахтер. Стали известны стартовые составы
ФК Шахтер

Сегодня, 15 марта, «Карпаты» на стадионе «Украина» в товарищеском матче примет донецкий «Шахтер». Начало матча было запланировано в 14:00 по киевскому времени, но игру пришлось перенести из-за воздушной тревоги.

Стали известны стартовые составы команд Мирона Маркевича и Марино Пушича на матч:

«Карпаты»: Кожухарь, Сакив, Бабогло, Векляк, Полегенько, Костенко, Чех, Чачуа, Джаред, Хромей, Невес.

«Шахтер»: Рудько, Траоре, Крыськив, Гочолеишвили, Келси, Бондаренко, Педриньо, Цуканов, Мироши, Назарина, Невертон.

По теме:
Сергей ПЕТЬКО: «Шахтер серьезно превосходит Минай»
Защитник Украины U17 – о выходе на Евро: «Вместе работали ради цели»
Педриньо покинет Атлетико Минейро, но может не вернуться в Шахтер
товарищеские матчи Карпаты Львов Шахтер Донецк контрольные матчи УПЛ Карпаты - Шахтер стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
Футбол | 15 марта 2024, 15:12 0
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»

Команды сыграют друг с другом в плей-офф турнира третий сезон подряд

Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 14 марта 2024, 22:59 0
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс

Ига Свентек прошла Каролин Возняцки в 1/4 финала соревнований WTA 1000 в США

Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Футбол | 15.03.2024, 00:10
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
Бокс | 14.03.2024, 19:07
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
Главная проблема Формулы-1. Что стало ясно после двух этапов сезона
Авто/мото | 15.03.2024, 12:00
Главная проблема Формулы-1. Что стало ясно после двух этапов сезона
Главная проблема Формулы-1. Что стало ясно после двух этапов сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
14.03.2024, 10:26 4
Бокс
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
14.03.2024, 03:25 6
Футбол
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
14.03.2024, 21:16 57
Теннис
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
13.03.2024, 22:05 52
Футбол
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
14.03.2024, 19:47 2
Футбол
Партнер Месси в Интер Майами – потенциальный миллиардер. Что о нем известно
Партнер Месси в Интер Майами – потенциальный миллиардер. Что о нем известно
13.03.2024, 12:49 1
Футбол
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
14.03.2024, 22:35 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем