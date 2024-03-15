Карпаты – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 15 марта, «Карпаты» на стадионе «Украина» в товарищеском матче примет донецкий «Шахтер». Начало матча было запланировано в 14:00 по киевскому времени, но игру пришлось перенести из-за воздушной тревоги.

Стали известны стартовые составы команд Мирона Маркевича и Марино Пушича на матч:

«Карпаты»: Кожухарь, Сакив, Бабогло, Векляк, Полегенько, Костенко, Чех, Чачуа, Джаред, Хромей, Невес.

«Шахтер»: Рудько, Траоре, Крыськив, Гочолеишвили, Келси, Бондаренко, Педриньо, Цуканов, Мироши, Назарина, Невертон.