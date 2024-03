В ночь на 15 марта стартовал матч 1/4 финала хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США) между Карлосом Алькарасом (Испания, ATP 2) и Александром Зверевым (Германия, ATP 6).

Теннисисты обменялись стартовыми геймами на своих подачах, а в третьем поединок был прерван.

В третьем гейме первого сета на корт прилетели тысячи пчел. Они летали вокруг игроков и судьи. Судья Мохамед Лайани объявил, что игра не будет продолжаться. Алькарас убежал с корта.

Альберт Молина, который является менеджером испанца, заявил, что Алькараса ужалили в лоб. Пока что со вторым номером рейтинга АТР все хорошо, однако встреча все еще не продолжилась.

ФОТО. Алькараса ужалили. Суперматч в Индиан-Уэллс прервали из-за атаки пчел

The most BEE-ZARRE thing you'll ever see!! 🐝#TennisParadise pic.twitter.com/OAHe0lIMpB