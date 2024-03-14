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Major League Soccer
14 марта 2024, 04:30 | Обновлено 14 марта 2024, 04:38
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Голы Месси и Суареса. Интер Майами вышел в 1/8 финала Кубка чемпионов

«Цапли» обыграли «Нэшвилл» в ответном матче ЛЧ КОНКАКАФ со счетом 3:1

14 марта 2024, 04:30 | Обновлено 14 марта 2024, 04:38
96
0
Голы Месси и Суареса. Интер Майами вышел в 1/8 финала Кубка чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Луис Суарес

В ночь на 14 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Интер Майами» и «Нэшвилл». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «цаплей» [первый поединок – 2:2].

Голами за «цаплей» отличились Луис Суарес (8), Лионель Месси (23) и Роберт Тейлор (63).

У Месси и Суареса также по одному ассисту.

Украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов вышел на поле с первых минут и был заменен на 77-й на Ноа Аллена.

Благодаря этой победе «Интер Майами» пробился в четвертьфинал соревнований, где встретится с кем-то из пары «Монтеррей» – «Цинциннати» (первый матч – 1:0).

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала

Ответный матч. 13–14 марта

Интер Майами – Нэшвилл – 3:1 [первый поединок – 2:2]

Голы: Суарес, 8, Месси, 23, Тейлор, 63 – Сарридж, 90+3

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Источник Sport.ua
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