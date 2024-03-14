Голы Месси и Суареса. Интер Майами вышел в 1/8 финала Кубка чемпионов
«Цапли» обыграли «Нэшвилл» в ответном матче ЛЧ КОНКАКАФ со счетом 3:1
В ночь на 14 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Интер Майами» и «Нэшвилл». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «цаплей» [первый поединок – 2:2].
Голами за «цаплей» отличились Луис Суарес (8), Лионель Месси (23) и Роберт Тейлор (63).
У Месси и Суареса также по одному ассисту.
Украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов вышел на поле с первых минут и был заменен на 77-й на Ноа Аллена.
Благодаря этой победе «Интер Майами» пробился в четвертьфинал соревнований, где встретится с кем-то из пары «Монтеррей» – «Цинциннати» (первый матч – 1:0).
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала
Ответный матч. 13–14 марта
Интер Майами – Нэшвилл – 3:1 [первый поединок – 2:2]
Голы: Суарес, 8, Месси, 23, Тейлор, 63 – Сарридж, 90+3
The chase for the cup continues 🏆⏳#MIAvNSH pic.twitter.com/7l1hV3XiA7— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 14, 2024
Nos vemos en los cuartos de final ‼️👋🚌 pic.twitter.com/fqJamD2Iaj— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 14, 2024
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