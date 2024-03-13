Лига чемпионов13 марта 2024, 22:25 |
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Атлетико Мадрид – Интер Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
13 марта 2024, 22:25 |
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13 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Метрополитано» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ответный матч. 13 марта
Атлетико Мадрид – Интер Милан – 0:0 [первый поединок – 0:1] (матч продолжается)
(новость обновляется)
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