Атлетико Мадрид – Интер Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

13 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан.

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Поединок проходит на стадионе «Метрополитано» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч. 13 марта

Атлетико Мадрид – Интер Милан – 0:0 [первый поединок – 0:1] (матч продолжается)

(новость обновляется)