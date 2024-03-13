Лига чемпионов13 марта 2024, 22:10 | Обновлено 13 марта 2024, 22:17
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Боруссия Д – ПСВ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
13 марта 2024, 22:10 | Обновлено 13 марта 2024, 22:17
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13 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и ПСВ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч состоялся в Эйндховене и завершился вничью (1:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Боруссии Д и ПСВ
Боруссия Д – ПСВ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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