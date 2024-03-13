13 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и ПСВ.

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Первый матч состоялся в Эйндховене и завершился вничью (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Боруссии Д и ПСВ

Боруссия Д – ПСВ. Видео голов и обзор матча (обновляется)