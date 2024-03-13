Владислав КАБАЕВ: «Настроение после Вереса было не лучшим»

Полузащитник «Динамо» Киев Владислав Кабаев рассказал о том, как команда готовилась психологически к матчу против «Зари» (победа 2:0) после потери очков в поединке с «Вересом»:

«Мы возвращались домой на автобусе, понятно, что было неприятно упускать победу. Настроение было не лучшее. На следующий день мы собрались на базе и пообщались. Важно, что мы все обсудили и с позитивными эмоциями готовились к поединку с «Зарей».

Загонять себя нельзя было после одной неудачи. Нельзя опускать голову, а то мы бы и у «Зари» не выиграли. Все матчи выиграть очень трудно. Полагаю, что в Ровно мы не сыграли в свой футбол. Против нас также играют качественные футболисты, которые хотят добиваться успеха».