Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
12 марта 2024, 22:55 | Обновлено 12 марта 2024, 22:57
519
0

Барселона – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

12 марта 2024, 22:55 | Обновлено 12 марта 2024, 22:57
519
0
Барселона – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и завершился вничью (1:1).

Ответный поединок проходит 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

Барселона – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Фермин Лопес, 15 мин.

ГОЛ! 2:0. Жоау Канселу, 17 мин.

ГОЛ! 2:1. Амир Ррахмани, 30 мин.

По теме:
Арсенал – Порту. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Троссард забил за Арсенал. Счет по результатам двух матчей равный
ВИДЕО. Амир Ррахмани отыграл один мяч для Наполи в игре с Барселоной
Барселона Наполи Лига чемпионов Барселона - Наполи видео голов и обзор Фермин Лопес Жоау Канселу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тотальное преимущество. Шахтер не заметил сопротивление Миная во Львове
Футбол | 12 марта 2024, 19:58 22
Тотальное преимущество. Шахтер не заметил сопротивление Миная во Львове
Тотальное преимущество. Шахтер не заметил сопротивление Миная во Львове

Команда Марино Пушича разве что ограничилась небольшим количеством голов

Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
Теннис | 12 марта 2024, 08:53 0
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе

Элина уступила Эмме Наварро, Украину на тысячнике продолжит представлять Марта Костюк

Сборная Украины U-17 проведет решающий матч квалификации Евро-2024
Футбол | 12.03.2024, 14:50
Сборная Украины U-17 проведет решающий матч квалификации Евро-2024
Сборная Украины U-17 проведет решающий матч квалификации Евро-2024
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Футбол | 12.03.2024, 00:05
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
ФОТО. Эмоции сборной Украины U-17 в раздевалке после отбора на Евро-2024
Футбол | 12.03.2024, 21:44
ФОТО. Эмоции сборной Украины U-17 в раздевалке после отбора на Евро-2024
ФОТО. Эмоции сборной Украины U-17 в раздевалке после отбора на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
11.03.2024, 21:28 7
Футбол
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
11.03.2024, 10:20 7
Бокс
Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии
Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии
11.03.2024, 12:05
Бокс
Его недооценивают. Леннокс Льюис дал прогноз на бой Фьюри – Усик
Его недооценивают. Леннокс Льюис дал прогноз на бой Фьюри – Усик
11.03.2024, 08:48
Бокс
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
11.03.2024, 17:21 4
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
11.03.2024, 07:48 4
Бокс
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
11.03.2024, 13:00 7
Футбол
Журналист остался в восторге от игры украинца и назвал его новым Ярмоленко
Журналист остался в восторге от игры украинца и назвал его новым Ярмоленко
10.03.2024, 21:21 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем