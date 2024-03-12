12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».

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Первый матч состоялся в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и завершился вничью (1:1).

Ответный поединок проходит 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

Барселона – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Фермин Лопес, 15 мин.

ГОЛ! 2:0. Жоау Канселу, 17 мин.

ГОЛ! 2:1. Амир Ррахмани, 30 мин.