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Лига Европы
Вильярреал
14.03.2024 19:45 2-й матч. Результат первого матча 0:4 - : -
Марсель
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Лига Европы
13 марта 2024, 16:00 | Обновлено 13 марта 2024, 16:11
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0

Вильярреал – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует наиболее интригующие поединки еврокубков

13 марта 2024, 16:00 | Обновлено 13 марта 2024, 16:11
48
0
Вильярреал – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта на «Эстадио де ла Серамика» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Вильярреал» сыграет против «Марселя». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда приучила к достаточно стабильным успехам. Особняком стоит короткий, но яркий отрезок, когда тут работал Унаи Эмери. Именно он достиг первого серьезного трофея – победа в Лиге Европы. А в 2022-м году повторили рекорд в Лиге чемпионов, добравшись до полуфинала. Прошлой весной, уже без этого специалиста, желтая субмарина поднялась на 5-е место в Примере. Сейчас, меняя наставников, подводники провалились на внутренней арене. Что-то получается, но все равно очевидно, что выше середины таблицы чемпионата уже не запрыгнуть, и уж тем более не запрыгнуть в очередной раз в зону еврокубков. Так что еще большей становится мотивация получше проявить себя в Лиге Европы. Там получилось выиграть 4 из 6 матчей и набрать 13 очков – это позволило выиграть первенство в квартете. В итоге испанцы вернулись в турнир только в прошлый четверг. И неожиданно были просто уничтожены на Велодроме 0:4, пусть даже там приходилось доигрывать вдесятером.

Марсель

Клуб пытается прибавить после очередной смены наставника. Гаттузо сам приходил уже по ходу этого розыгрыша, но, откровенно говоря, и при нем были достаточно слабые результаты. После вылета из Кубка и очередного слабого отрезка во французском чемпионате, Дженнаро уволили – прямо между поединками с донецким Шахтером в 1/16 финала Лиги Европы. В итоге после ничьей в Гамбурге, уже при Гассе, получилось выиграть у чемпиона Украины в волевом стиле дома. На прошлой неделе, принимая испанцев, все получилось намного комфортнее и спокойнее. Забив сопернику четырежды, теперь можно ехать в Испанию в основном с курортными целями.

Статистика личных встреч

До нынешнего цикла была пара товарищеских поединков. В 2018-м была ничья, через 3 года победили французы 2:1.

Прогноз

GGBET верит, что подводники могут выиграть напоследок. Но, по сути, это уже формальность, так что ставим на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,6). Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч.

GG.BET
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Вильярреал Марсель Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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