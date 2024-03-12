Динамо – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 12 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 35 очков после 17 игр. У «Зари» имеется 19 пунктов после 17 встреч и 11-я позиция.

УПЛ. 21-й тур, 12 марта (обновляется)

Динамо – Заря – 0:0