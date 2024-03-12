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  4. Динамо – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 15:38 |
307
1

Динамо – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 21-го тура УПЛ

12 марта 2024, 15:38 |
307
1
Динамо – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо.

Во вторник, 12 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 35 очков после 17 игр. У «Зари» имеется 19 пунктов после 17 встреч и 11-я позиция.

УПЛ. 21-й тур, 12 марта (обновляется)

Динамо – Заря – 0:0

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Источник Sport.ua
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ZANREGENT1993
У нас сегодня +25!) А вот как они будут играть - я не знаю)
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