Украина. Премьер лига12 марта 2024, 15:38 |
307
1
Динамо – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 21-го тура УПЛ
12 марта 2024, 15:38 |
307
1
Во вторник, 12 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» и «Заря» из Луганска.
Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
«Динамо» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 35 очков после 17 игр. У «Зари» имеется 19 пунктов после 17 встреч и 11-я позиция.
УПЛ. 21-й тур, 12 марта (обновляется)
Динамо – Заря – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 марта 2024, 12:11 9
Игрок уверен, что это обязанность футболистов
Футбол | 11 марта 2024, 16:29 6
Пока работать будет Сергей Шищенко
Футбол | 11.03.2024, 21:28
Футбол | 12.03.2024, 15:42
Футбол | 12.03.2024, 02:27
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
У нас сегодня +25!) А вот как они будут играть - я не знаю)
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.03.2024, 13:00 7
10.03.2024, 21:21 5
11.03.2024, 07:48 4
11.03.2024, 23:37 19
11.03.2024, 16:49 1
11.03.2024, 07:20 3
11.03.2024, 14:10
11.03.2024, 12:05