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Англия
12 марта 2024, 10:35 |
991
0

Как выглядит таблица АПЛ после ничьей в матче Ливерпуль – Манчестер Сити?

9–11 марта состоялись матчи 28-го тура АПЛ

12 марта 2024, 10:35 |
991
0
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей в матче Ливерпуль – Манчестер Сити?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

9–11 марта состоялись матчи 28-го тура Английской Премьре-лиги.

В центральном поединке тура «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счетом 1:1.

«Арсенал» дома обыграл «Брентфорд» 2:1. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле на 79-й минуте вместо Якуба Кивиора. Для Александра это было первое появление на поле за 6 поединков. Украинец из «Брентфорда» Егор Ярмолюк начал встречу на скамейке запасных и заменил Фрэнка Оньека на 79-й.

«Челси» на своем поле победил «Ньюкасл» 3:2. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик не вышел в старте, но на 71-й Маурисио Почеттино выпустил его вместо Рахима Стерлинга. Уже на 76-й Мудрик отметился забитым голом.

«Борнмут» расписал мировую с «Шеффилд Юнайтед» 2:2. Илья Забарный отыграл все 90 минут.

«Эвертон» и Виталий Миколенко на выезде уступили «Манчестер Юнайтед» 0:2. Украинца заменили на 88-й на Шермити.

Сейчас первое место в таблице чемпионата Англии занимает «Арсенал» благодаря ничейному результату в очном поединке «Ман Сити» и «Ливерпуля». У подопечных Микеля Артеты 64 очка. У «Ливерпуля» также 64 пунктов, но по дополнительным показателям выше находится лондонский клуб. «Горожане» идут третьими с 63 баллами.

«Челси» и Мудрик благодаря победе над «Ньюкаслом» приблизились к «сорокам». У «пенсионеров» 11-е место и 39 очков, а у «Ньюкасла» 10-я строчка и 40 пунктов + на 1 сыгранный тур больше.

«Борнмут» с Забарным идет 13-м (32), «Брентфорд» с Ярмолюком – 15-м (26), а «Эвертон» с Миколенко – 16-м (25).

АПЛ 2023/24. 28-й тур. 9–11 марта

  • Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:0
  • Вулверхэмптон – Фулхэм – 2:1
  • Кристал Пэлас – Лутон Таун – 1:1
  • Борнмут – Шеффилд Юнайтед – 2:2
  • Арсенал – Брентфорд – 2:1
  • Астон Вилла – Тоттенхэм – 0:4
  • Вест Хэм – Бернли – 2:2
  • Брайтон – Ноттингем Форест – 1:0
  • Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:1
  • Челси – Ньюкасл – 3:2

Таблица АПЛ 2023/24 после 28-го тура

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Источник Sport.ua
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