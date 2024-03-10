Испания10 марта 2024, 19:57 | Обновлено 10 марта 2024, 21:12
597
0
Реал Мадрид – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги
10 марта 2024, 19:57 | Обновлено 10 марта 2024, 21:12
597
0
10 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Ла Лига. 28-й тур. 10 марта
Реал Мадрид – Сельта – 2:0 (матч продолжается)
Голы: Винисиус Жуниор, 21, Висенте Гуайта, 80 (автогол)
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Вини, 21 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 марта 2024, 20:35 5
Роман Саленко не попал ни в одну из заявок на матчи молодежки киевского клуба
Бокс | 10 марта 2024, 13:29 0
Красюк доволен уверенной победой британца
Футбол | 10.03.2024, 07:40
Футбол | 10.03.2024, 08:41
Футбол | 10.03.2024, 19:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.03.2024, 19:45 1
10.03.2024, 11:27 6
09.03.2024, 08:13
09.03.2024, 16:03 17
08.03.2024, 22:35 2
09.03.2024, 06:35 5
09.03.2024, 13:24 11
09.03.2024, 01:15 6