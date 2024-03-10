Реал Мадрид – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

10 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта».

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Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Ла Лига. 28-й тур. 10 марта

Реал Мадрид – Сельта – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Винисиус Жуниор, 21, Висенте Гуайта, 80 (автогол)

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ГОЛ! 1:0 Вини, 21 мин.