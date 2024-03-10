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Испания
10 марта 2024, 19:57 | Обновлено 10 марта 2024, 21:12
597
0

Реал Мадрид – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги

10 марта 2024, 19:57 | Обновлено 10 марта 2024, 21:12
597
0
Реал Мадрид – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта».

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Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Ла Лига. 28-й тур. 10 марта

Реал Мадрид – Сельта – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Винисиус Жуниор, 21, Висенте Гуайта, 80 (автогол)

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Вини, 21 мин.

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Реал Мадрид Сельта Реал - Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Винисиус Жуниор Андрей Лунин Висенте Гуайта
Источник Sport.ua
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