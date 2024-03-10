Англия10 марта 2024, 18:37 | Обновлено 10 марта 2024, 19:21
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Ливерпуль – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ
10 марта 2024, 18:37 | Обновлено 10 марта 2024, 19:21
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10 марта проходит матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Время начала встречи – 17:45 по Киеву.
АПЛ. 28-й тур. 10 марта
Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Макаллистер, 48 (пен.) – Стоунз, 23
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Стоунз, 23 мин.
ГОЛ! 1:1 Макаллистер, 48 мин. (пен.)
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