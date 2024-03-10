Ливерпуль – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

10 марта проходит матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

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Поединок проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Время начала встречи – 17:45 по Киеву.

АПЛ. 28-й тур. 10 марта

Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Макаллистер, 48 (пен.) – Стоунз, 23

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Стоунз, 23 мин.

ГОЛ! 1:1 Макаллистер, 48 мин. (пен.)