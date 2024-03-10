Испания10 марта 2024, 04:29 |
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Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 марта в 19:30 поединок 29-го тура испанской Ла Лиги
10 марта 2024, 04:29 |
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В субботу, 16 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», который находится в Хетафе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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