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  4. Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания
10 марта 2024, 04:29 |
113
0

Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 марта в 19:30 поединок 29-го тура испанской Ла Лиги

10 марта 2024, 04:29 |
113
0
Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 16 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», который находится в Хетафе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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