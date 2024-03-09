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Испания
09 марта 2024, 22:06 |
114
0

Жирона – Осасуна. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 28-го тура Ла Лиги

09 марта 2024, 22:06 |
114
0
Жирона – Осасуна. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

В субботу, 9 марта, проходит матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Жирона» и «Осасуна».

Игра проходит на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе каталонского клуба заявлены два украинца – Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Ла Лига. 28-й тур, 9 марта (обновляется)

Жирона – Осасуна – 0:0

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Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона - Осасуна видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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