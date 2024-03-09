Жирона – Осасуна. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 9 марта, проходит матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Жирона» и «Осасуна».

Игра проходит на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.

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В стартовом составе каталонского клуба заявлены два украинца – Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Ла Лига. 28-й тур, 9 марта (обновляется)

Жирона – Осасуна – 0:0