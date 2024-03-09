Испания09 марта 2024, 22:06 |
114
0
Жирона – Осасуна. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 28-го тура Ла Лиги
09 марта 2024, 22:06 |
114
0
В субботу, 9 марта, проходит матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Жирона» и «Осасуна».
Игра проходит на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе каталонского клуба заявлены два украинца – Артем Довбик и Виктор Цыганков.
Ла Лига. 28-й тур, 9 марта (обновляется)
Жирона – Осасуна – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 марта 2024, 14:57 9
Полтавчане в шестой раз подряд обыграли одесситов на их поле
Футбол | 09 марта 2024, 20:07 1
Главный тренер «Александрии» прокомментировал победу над «Полесьем»
Бокс | 08.03.2024, 23:59
Бокс | 09.03.2024, 08:13
Бокс | 09.03.2024, 09:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.03.2024, 06:05 13
Футбол
09.03.2024, 06:35 5
09.03.2024, 06:58 18
09.03.2024, 05:35
07.03.2024, 23:29 6
08.03.2024, 19:45 1
09.03.2024, 02:05 17