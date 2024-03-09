В субботу, 9 марта, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют житомирское «Полесье» и «Александрия».

Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УПЛ ТВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Александрия».