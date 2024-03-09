Украина. Премьер лига09 марта 2024, 00:04 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Александрия
В Житомире состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги
09 марта 2024, 00:04 |
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В субботу, 9 марта, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют житомирское «Полесье» и «Александрия».
Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», стартовый свисток прозвучит в 15:30.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УПЛ ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Александрия».
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