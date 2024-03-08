ВИДЕО. Месси едва не получил ужасную травму в матче Кубка чемпионов
Аргентинец забил свой гол в ворота «Нэшвилла»
Звезда «Интер Майами» Лионель Месси чуть не получил травму в матче против «Нэшвилла».
Сегодня ночью состоялся первый матч команд в рамках 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, игра завершилась со счетом 2:2.
На 77-й минуте Месси неудачно подставил ногу после паса игрока «Нэшвилла» Лукаса Макнотона. Аргентинец получил удар прямой ногой в голень и несколько минут лежал на поле.
К этому моменту Лео забил свой гол, отличившись еще в первом тайме. Но спас «Интер Майами» от поражения Луис Суарес, забивший на 95-й минуте после паса Бускетса.
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