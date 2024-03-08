ВИДЕО. Месси едва не получил ужасную травму в матче Кубка чемпионов

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси чуть не получил травму в матче против «Нэшвилла».

Сегодня ночью состоялся первый матч команд в рамках 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, игра завершилась со счетом 2:2.

На 77-й минуте Месси неудачно подставил ногу после паса игрока «Нэшвилла» Лукаса Макнотона. Аргентинец получил удар прямой ногой в голень и несколько минут лежал на поле.

К этому моменту Лео забил свой гол, отличившись еще в первом тайме. Но спас «Интер Майами» от поражения Луис Суарес, забивший на 95-й минуте после паса Бускетса.