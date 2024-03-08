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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 11:35 | Обновлено 08 марта 2024, 12:18
426
0

У защитника Шахтера родился сын

Новорожденного назвали Александром

08 марта 2024, 11:35 | Обновлено 08 марта 2024, 12:18
426
0
У защитника Шахтера родился сын
Instagram. Гиорги Гочолеишвили с женой

В день матча УПЛ против «Колоса» радостное событие произошло в семье защитника донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили.

Супруга футболиста родила мальчика, которого счастливые родители назвали Александром. Рост новорожденного – 48 см, вес – 3100 г.

«Поздравляем Гиорги и его жену Ану с рождением сына! Желаем крепкого здоровья и счастья ребенку, мира, добра и процветания семьи», – поздравила пресс-служба «Шахтера» новоиспеченного отца в соцсетях.

Добавим, что в нынешнем сезоне Гочолеишвили провел за «горняков» 19 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 3 голевые передачи.

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Гиорги Гочолеишвили рождение ребенка Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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