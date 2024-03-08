У защитника Шахтера родился сын

В день матча УПЛ против «Колоса» радостное событие произошло в семье защитника донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили.

Супруга футболиста родила мальчика, которого счастливые родители назвали Александром. Рост новорожденного – 48 см, вес – 3100 г.

«Поздравляем Гиорги и его жену Ану с рождением сына! Желаем крепкого здоровья и счастья ребенку, мира, добра и процветания семьи», – поздравила пресс-служба «Шахтера» новоиспеченного отца в соцсетях.

Добавим, что в нынешнем сезоне Гочолеишвили провел за «горняков» 19 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 3 голевые передачи.