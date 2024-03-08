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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 12:10 |
433
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ворскла

В Одессе состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги

08 марта 2024, 12:10 |
433
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ворскла
ФК Черноморец

В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Ворскла».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало матча запланировано в 13:00.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

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Источник Sport.ua
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