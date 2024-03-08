Украина. Премьер лига08 марта 2024, 12:10 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ворскла
В Одессе состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги
08 марта 2024, 12:10 |
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В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Ворскла».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало матча запланировано в 13:00.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.
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