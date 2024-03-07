Setanta Sports не показал матч Динамо бесплатно. Теперь только по подписке
Телекомпания предложила скидки на подписку для контента УПЛ-ТВ
Видеосервис Setanta Sports не показал матч 20-го тура УПЛ между Вересом и Динамо в бесплатном доступе.
Заявление телекомпании Setanta Sports по поводу матча Верес – Динамо:
«К сожалению, мы не смогли показать этот матч в свободном доступе. Согласно договоренностям с дистрибьютором, теперь, чтобы просматривать украинский футбол на платформе Setanta Sports, необходимо иметь активную подписку, как и на всех других платформах и провайдерах, транслирующих контент УПЛ.
Мы понимаем, что это не уладит вопрос полностью, но предлагаем скидки на месячную и годовую подписки соответственно. EXTRA30 – 30% скидка на месячную подписку. 30START – 30% скидки на годовую подписку. Приносим извинения за неудобства и проблемы с коммуникацией».
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