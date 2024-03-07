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  4. Setanta Sports не показал матч Динамо бесплатно. Теперь только по подписке
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 20:39 | Обновлено 07 марта 2024, 20:45
647
4

Setanta Sports не показал матч Динамо бесплатно. Теперь только по подписке

Телекомпания предложила скидки на подписку для контента УПЛ-ТВ

07 марта 2024, 20:39 | Обновлено 07 марта 2024, 20:45
647
4
Setanta Sports не показал матч Динамо бесплатно. Теперь только по подписке
УПЛ-ТВ

Видеосервис Setanta Sports не показал матч 20-го тура УПЛ между Вересом и Динамо в бесплатном доступе.

Заявление телекомпании Setanta Sports по поводу матча Верес – Динамо:

«К сожалению, мы не смогли показать этот матч в свободном доступе. Согласно договоренностям с дистрибьютором, теперь, чтобы просматривать украинский футбол на платформе Setanta Sports, необходимо иметь активную подписку, как и на всех других платформах и провайдерах, транслирующих контент УПЛ.

Мы понимаем, что это не уладит вопрос полностью, но предлагаем скидки на месячную и годовую подписки соответственно. EXTRA30 – 30% скидка на месячную подписку. 30START – 30% скидки на годовую подписку. Приносим извинения за неудобства и проблемы с коммуникацией».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо Setanta Sports телевидение УПЛ-ТВ
Источник Setanta Sports Ukraine
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Комментарии 4
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0963691185
коли ви вже наїстесь... дивіться ви його самі за своїж гроші...
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+3
Sashko57
Буржуи, смотрите сами и платите сами. 
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+1
Віктор Коробка
Ні хлопці - вам на йух. Що не трансляція - то проблеми, якщо повітряна тривога - то вже матч не додивитися. Ви ще нічого не показали - а гроші вам дай. А завтра ви зовсім закриєтеся. Спробуйте продати свій контент на Мегого - а ми там вас будемо дивитися. 
P.S. Я вже дуже сумую за "Футболами - 1,2,3"
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0
Людмила Павловська
Кому потрібний цей футбол , без вболівальників. Закрийте цей чемпіонат. Люди не розуміють, чому вони не захищають Батьківщину.
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-1
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Теннис
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