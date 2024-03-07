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07 марта 2024, 14:46 | Обновлено 07 марта 2024, 14:47
289
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Зари подписал контракт с японским клубом

Контракт Шахаба Захеди рассчитан до 30 июня 2024 года

07 марта 2024, 14:46 | Обновлено 07 марта 2024, 14:47
289
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Зари подписал контракт с японским клубом
Скриншот. Шахаб Захеди

Бывший форвард луганской «Зари» Шахаб Захеди продолжит карьеру в чемпионате Японии.

Иранский нападающий подписал контракт с клубом высшего дивизиона чемпионата страны – «Ависпой Фукуока». Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Напомним, Шахаб воспользовался Annexe 7 ФИФА – пунктом, который позволяет иностранным футболистам в одностороннем порядке останавливать срок действия контракта с украинскими клубами.

Новый клуб Захеди стартовал в сезоне-2024 с победы и ничьей в двух турах (разница мячей – 1:0), набрав четыре очка – столько же, сколько у еще пяти лидирующих команд.

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Шахаб Захеди Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Ависпа Фукуока чемпионат Японии по футболу
Источник ФК Ависпа Фукуока
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