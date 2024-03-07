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Сборная УКРАИНЫ
07 марта 2024, 12:15 | Обновлено 07 марта 2024, 12:54
3191
6

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины сыграет три контрольных матча. Известный один с

Соперником подопечных Сергея Реброва будет сборная Молдовы

07 марта 2024, 12:15 | Обновлено 07 марта 2024, 12:54
3191
6
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины сыграет три контрольных матча. Известный один с
УАФ

По просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва в июне для национальной команды будут организованы три контрольных матча.

Пока официально подтверждено, что 11 июня в Кишиневе на стадионе «Зимбру» сине-желтые проведут поединок с Молдовой.

О датах проведения в июне еще двух контрольных матчей и о соперниках будет сообщено на официальных ресурсах УАФ сразу после подписания соответствующих контрактов.

Ранее стало известно, что завтра, 8 марта, Сергей Ребров проведет пресс-конференцию и назовет заявку сборной на матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 6
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Mr Voevudskiy
Завтра, 8 мая?
Ппц. Я свое др проспал
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Shturmgewehr
От і результат роботи команди Шевченка!(((
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