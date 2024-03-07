ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины сыграет три контрольных матча. Известный один с

По просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва в июне для национальной команды будут организованы три контрольных матча.

Пока официально подтверждено, что 11 июня в Кишиневе на стадионе «Зимбру» сине-желтые проведут поединок с Молдовой.

О датах проведения в июне еще двух контрольных матчей и о соперниках будет сообщено на официальных ресурсах УАФ сразу после подписания соответствующих контрактов.

Ранее стало известно, что завтра, 8 марта, Сергей Ребров проведет пресс-конференцию и назовет заявку сборной на матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.