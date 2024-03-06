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Лига Чемпионов
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06.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 3 : 1
Копенгаген
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Лига чемпионов
06 марта 2024, 23:07 | Обновлено 06 марта 2024, 23:13
287
0

Манчестер Сити – Копенгаген. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

06 марта 2024, 23:07 | Обновлено 06 марта 2024, 23:13
287
0
Манчестер Сити – Копенгаген. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Копенгаген».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Ман Сити и Копенгагена

Хозяева поля забили быстрый гол в ответном матче. Мануэль Аканджи открыл счет для Ман Сити в игре с Копенгагеном (1:0).

Потом горожане провели второй быстрый гол. На 9-й минуте Хулиан Альварес удвоил перевес Ман Сити (2:0).

Копенгаген отыграл один мяч. На 29-й минуте Мохамед Эльюнусси огорчил голкипера соперников из Англии (1:2).

Три гола за один тайм игроки Манчестер Сити отгрузили сопернику. Эрлинг Холанд забил Копенгагену гол в раздевалку (3:1).

ГОЛ! 1:0. Мануэль Аканджи, 5 мин.

ГОЛ! 2:0. Хулиан Альварес, 9 мин.

ГОЛ! 2:1. Мохамед Эльюнусси, 29 мин.

ГОЛ! 3:1. Эрлинг Холанд, 45+3 мин.

События матча

45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Копенгаген).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Аканджи (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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