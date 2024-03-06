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  4. Реал – РБ Лейпциг. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
06 марта 2024, 22:13 |
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0

Реал – РБ Лейпциг. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты ответного матча в Мадриде

06 марта 2024, 22:13 |
45
0
Реал – РБ Лейпциг. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 6 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе традиционно вышел вратарь Андрей Лунин. Для украинца этот матч стал уже девятым в старте.

В первом матче в Германии минимальную победу добыл «королевский клуб» благодаря голу Браима Диаса, который забил во втором тайме. Один из лучших матчей тогда за «Реал» провел Андрей Лунин, сохранив ворота на замке и сделав рекордные девять сейвов.

ЛЧ. 1/8 финала, 6 марта (обновляется)

Реал – РБ Лейпциг – 0:0 (первый матч 1:0)

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Источник Sport.ua
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