Итальянский нападающий турецкой «Аданы» Марио Балотелли взорвал петарду в раздевалке клуба. Соответствующее видео он опубликовал в Stories своего официального Instagram-аккаунта.

Стоит отметить, что 33-летний футболист на протяжении всей своей карьеры удивлял болельщиков глупыми поступками. Когда-то он бросал дротики в игроков академии «Манчестер Сити», а недавно выложил в Stories видео с похвалой международного террориста, а по совместительству президента рф владимира путина.

В этом сезоне Марио Балотелли провел 9 матчей в чемпионате Турции, отметившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

ВИДЕО. Балотелли взорвал петарду в раздевалке клуба