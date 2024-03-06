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  4. ВИДЕО. Балотелли взорвал петарду в раздевалке клуба
Турция
06 марта 2024, 19:06 |
442
1

ВИДЕО. Балотелли взорвал петарду в раздевалке клуба

Итальянский нападающий продолжает удивлять глупыми поступками

06 марта 2024, 19:06 |
442
1
ВИДЕО. Балотелли взорвал петарду в раздевалке клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Итальянский нападающий турецкой «Аданы» Марио Балотелли взорвал петарду в раздевалке клуба. Соответствующее видео он опубликовал в Stories своего официального Instagram-аккаунта.

Стоит отметить, что 33-летний футболист на протяжении всей своей карьеры удивлял болельщиков глупыми поступками. Когда-то он бросал дротики в игроков академии «Манчестер Сити», а недавно выложил в Stories видео с похвалой международного террориста, а по совместительству президента рф владимира путина.

В этом сезоне Марио Балотелли провел 9 матчей в чемпионате Турции, отметившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

ВИДЕО. Балотелли взорвал петарду в раздевалке клуба

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Марио Балотелли Адана Демирспор чемпионат Турции по футболу видео
Источник Instagram
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Комментарии 1
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stalevar1250
Года идут, а Балотелли не меняется 😂😂, походу это его фетиш 😂😂
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