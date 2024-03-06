Кейн и Мбаппе показали мастер-класс, женская сборная узнала соперников
Главные новости за 5 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 марта.
1A. Дубль Кейна. Бавария уверенно разгромила Лацио и прошла в 1/4 ЛЧ
Мюнхенская команда еще будет иметь возможность спасти для себя сезон
1B. Неудержимый Мбаппе. ПСЖ снова обыграл Реал Сосьедад и вышел в 1/4 финала
Французский форвард оформил дубль в ответном матче Лиги чемпионов
2. На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка с участием сине-желтых
3A. Игрок Днепра-1 перейдет в Полесье из-за напряженных отношений с Максимовым
Василий Кравец в ближайшее время пополнит состав житомирского клуба
3B. Романо дал инсайд по трансферу Полесья. Известно кого купят и за сколько
Луифер Эрнандес станет игроком житомирского клуба
4. Русин много не сыграл. Сандерленд уступил Лестеру, забил легендарный Варди
5 марта состоялись матчи 36-го тура Чемпионшипа
5A. Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Первый вызов в национальную команду получит Владимир Бражко
5B. Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Кристиан Шевченко заменит в заявке Кирилла Пашко
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с полузащитником
Владимир Шепелев будет выступать за клуб до конца 2025 года
6B. Украинец из Динамо стал трансферной целью Жироны на лето
Александр Тымчик может присоединиться к Довбику и Цыганкову
7. Помолвка сказалась на результатах. Завацкая уступила 811-й ракетке в Трнаве
Катарина проиграла Ренате Ямриховой в 1/16 финала турнира
8. Барком-Кажаны во второй раз в сезоне проиграл польскому клубу Сталь
Львовяне в гостях уступили соперникам в трех партиях
9. Где расположен золотой шар? В Саудовской Аравии стартовал новый супертурнир
По экспериментальным правилам можно сделать максимальный брейк 167
10A. Яремчук забил Лунину, пассивность Довбика и игнорирование Малиновского
Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах
10B. Такой Минай в УПЛ нужен! Вопрос: насколько стабильной сможет быть команда
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