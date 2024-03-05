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  4. Бавария – Лацио. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
05 марта 2024, 23:12 |
458
0

Бавария – Лацио. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 1/8 финала ЛЧ

05 марта 2024, 23:12 |
458
0
Бавария – Лацио. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

В среду, 5 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Бавария» и «Лацио».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом поединке сенсационный триумф добыл римский клуб, который благодаря голу Чиро Иммобиле одержал минимальную победу со счетом 1:0.

ЛЧ. 1/8 финала, 5 марта. (обновляется)

Бавария – Лацио – 2:0 (первый матч 0:1)

Голы: Кейн, 39, Мюллер, 45+2.

ГОЛ! Кейн, 39 хв.

ГОЛ! Мюллей, 45+2 хв.

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Бавария Лига чемпионов Лацио Бавария - Лацио видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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