Бавария – Лацио. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 1/8 финала ЛЧ
В среду, 5 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Бавария» и «Лацио».
Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
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В первом поединке сенсационный триумф добыл римский клуб, который благодаря голу Чиро Иммобиле одержал минимальную победу со счетом 1:0.
ЛЧ. 1/8 финала, 5 марта. (обновляется)
Бавария – Лацио – 2:0 (первый матч 0:1)
Голы: Кейн, 39, Мюллер, 45+2.
ГОЛ! Кейн, 39 хв.
ГОЛ! Мюллей, 45+2 хв.
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