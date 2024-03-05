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  4. ВИДЕО. Экс-динамовец Лонвейк забил в Голландии пяткой, попав в сборную тура
Нидерланды
05 марта 2024, 15:37 | Обновлено 05 марта 2024, 15:38
68
0

ВИДЕО. Экс-динамовец Лонвейк забил в Голландии пяткой, попав в сборную тура

К результативному удару хавбек добавил еще и ассист

05 марта 2024, 15:37 | Обновлено 05 марта 2024, 15:38
68
0
ВИДЕО. Экс-динамовец Лонвейк забил в Голландии пяткой, попав в сборную тура
ФК Фортуна. Джастин Лонвейк

Полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк, выступающий за голландскую «Фортуну» из Ситтарда на правах аренды, забил дебютный мяч за свою новую команду.

Гол в ворота «Эксельсиора» в рамках Эредивизие получился на загляденье. Хавбек подключился к быстрой контратаке, откликнулся на прострел с левого фланга и элегантно пяткой переправил мяч в дальний угол.

Отметим, что Лонвейк в этом матче записал на свой счет еще и ассист, а «Фортуна» одержала убедительную победу – 5:2.

За свою игру по итогам тура Джастин попал в символическую сборную.

Видео гола Лонвейка

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Источник Instagram
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