ВИДЕО. Экс-динамовец Лонвейк забил в Голландии пяткой, попав в сборную тура
К результативному удару хавбек добавил еще и ассист
Полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк, выступающий за голландскую «Фортуну» из Ситтарда на правах аренды, забил дебютный мяч за свою новую команду.
Гол в ворота «Эксельсиора» в рамках Эредивизие получился на загляденье. Хавбек подключился к быстрой контратаке, откликнулся на прострел с левого фланга и элегантно пяткой переправил мяч в дальний угол.
Отметим, что Лонвейк в этом матче записал на свой счет еще и ассист, а «Фортуна» одержала убедительную победу – 5:2.
За свою игру по итогам тура Джастин попал в символическую сборную.
Видео гола Лонвейка
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