ВИДЕО. Экс-динамовец Лонвейк забил в Голландии пяткой, попав в сборную тура

Полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк, выступающий за голландскую «Фортуну» из Ситтарда на правах аренды, забил дебютный мяч за свою новую команду.

Гол в ворота «Эксельсиора» в рамках Эредивизие получился на загляденье. Хавбек подключился к быстрой контратаке, откликнулся на прострел с левого фланга и элегантно пяткой переправил мяч в дальний угол.

Отметим, что Лонвейк в этом матче записал на свой счет еще и ассист, а «Фортуна» одержала убедительную победу – 5:2.

За свою игру по итогам тура Джастин попал в символическую сборную.

Видео гола Лонвейка