Экс-полузащитник Руха, только что покинувший клуб, уже нашел себе команду

Сегодня, 4 марта, львовский «Рух» на своем официальном сайте сообщил о том, что полузащитник Марьян Мысык получил статус свободного агента.

Как и сообщал Sport.ua, украинский полузащитник подписал контракт с представителем Первой лиги – «Левым берегом», о чем официально сообщила пресс-служба киевского клуба. Детали контракта Мысыка пока не разглашаются.

Отметим, что Мысык присоединился к «Руху» в последний день 2019 года. С тех пор полузащитник провел за львовян 72 матча, забив 1 гол и отдав 8 ассистов. В частности, в текущем сезоне на счету Марьяна 3 матча во всех турнирах и один ассист.