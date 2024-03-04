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Чемпионат Испании
Жирона
09.03.2024 22:00 - : -
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 марта 2024, 02:49 |
9
0

Жирона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 марта в 22:00 поединок 28-го тура испанской Ла Лиги

04 марта 2024, 02:49 |
9
0
Жирона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 9 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Осасуна».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Жирона Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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