Испания04 марта 2024, 02:49 |
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Жирона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 марта в 22:00 поединок 28-го тура испанской Ла Лиги
04 марта 2024, 02:49 |
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В субботу, 9 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Осасуна».
Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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