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Испания
03 марта 2024, 20:29 |
3515
0

Мальорка – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 27-го тура испанской Ла Лиги

03 марта 2024, 20:29 |
3515
0
Мальорка – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 3 марта, проходит матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Мальорка» и «Жирона».

Игра проходит на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей сегодня заявлены украинские лидеры «Жироны» – нападающий Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков.

Ла Лига. 27-й тур, 3 марта (обновляется)

Мальорка – Жирона – 1:0

Голы: Копете, 33.

ГОЛ! Копете, 33 мин.

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Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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