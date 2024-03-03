Испания03 марта 2024, 20:29 |
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Мальорка – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 27-го тура испанской Ла Лиги
03 марта 2024, 20:29 |
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В воскресенье, 3 марта, проходит матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Мальорка» и «Жирона».
Игра проходит на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе гостей сегодня заявлены украинские лидеры «Жироны» – нападающий Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков.
Ла Лига. 27-й тур, 3 марта (обновляется)
Мальорка – Жирона – 1:0
Голы: Копете, 33.
ГОЛ! Копете, 33 мин.
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