Мальорка – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 3 марта, проходит матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Мальорка» и «Жирона».

Игра проходит на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей сегодня заявлены украинские лидеры «Жироны» – нападающий Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков.

Ла Лига. 27-й тур, 3 марта (обновляется)

Мальорка – Жирона – 1:0

Голы: Копете, 33.

ГОЛ! Копете, 33 мин.