Очередной шаг к чемпионству. Байер обыграл Кельн

Сегодня, 3 марта 2024 года, состоялся матч 24-го тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Байером». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

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Шансы хозяев взять очки в этой встрече почти исчезли после того, как на 14-й минуте Ян Тильманн оставил команду в меньшинстве. Уже в первом тайме Джереми Фримпонг вывел «Байер» вперед, а на 73-й минуте Алехандро Гримальдо установил окончательный счет – 2:0.

Теперь «Байер», который идет первым, опережает «Баварию» на 10 очков за 10 туров до завершения чемпионата.

Бундеслига. 24 тур

Кельн – Байер – 0:2

Голы: Фримпонг, 38, Гримальдо, 73