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  4. Цыганков вошел в число претендентов на лучшего игрока Жироны в феврале
Испания
02 марта 2024, 03:55 | Обновлено 02 марта 2024, 04:21
23
0

Цыганков вошел в число претендентов на лучшего игрока Жироны в феврале

Конкурентами являются Пауло Гассанига, Эрик Гарсия и Савио Морейра

02 марта 2024, 03:55 | Обновлено 02 марта 2024, 04:21
23
0
Цыганков вошел в число претендентов на лучшего игрока Жироны в феврале
ФК Жирона

Украинский полузащитник Виктор Цыганков вошел в число претендентов на лучшего футболиста испанской «Жироны» в феврале 2024 года.

Конкурентами украинца являются вратарь Пауло Гассанига, защитник Эрик Гарсия и атакующий хавбек Савио Морейра.

В феврале Цыганков провел за «Жирону» 4 матча и отличился 2 забитыми мячами.

Суммарно за текущей сезон в Ла Лиге у Виктора в активе – 21 поединок и 6 голов.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик лучший игрок Пауло Гассанига Эрик Гарсия Савио Морейра
Источник ФК Жирона
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