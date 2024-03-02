Испания02 марта 2024, 03:55 | Обновлено 02 марта 2024, 04:21
23
0
Цыганков вошел в число претендентов на лучшего игрока Жироны в феврале
Конкурентами являются Пауло Гассанига, Эрик Гарсия и Савио Морейра
02 марта 2024, 03:55 | Обновлено 02 марта 2024, 04:21
23
0
Украинский полузащитник Виктор Цыганков вошел в число претендентов на лучшего футболиста испанской «Жироны» в феврале 2024 года.
Конкурентами украинца являются вратарь Пауло Гассанига, защитник Эрик Гарсия и атакующий хавбек Савио Морейра.
В феврале Цыганков провел за «Жирону» 4 матча и отличился 2 забитыми мячами.
Суммарно за текущей сезон в Ла Лиге у Виктора в активе – 21 поединок и 6 голов.
Vota ara pel jugador 🌟 del mes de febrer!— Girona FC (@GironaFC) February 28, 2024
🧤 @GazzanigaPaulo
🇺🇦 Viktor Tsygankov
⚔️ @ericgm3
🕺 @OficialSavinho
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