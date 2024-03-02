Цыганков вошел в число претендентов на лучшего игрока Жироны в феврале

Украинский полузащитник Виктор Цыганков вошел в число претендентов на лучшего футболиста испанской «Жироны» в феврале 2024 года.

Конкурентами украинца являются вратарь Пауло Гассанига, защитник Эрик Гарсия и атакующий хавбек Савио Морейра.

В феврале Цыганков провел за «Жирону» 4 матча и отличился 2 забитыми мячами.

Суммарно за текущей сезон в Ла Лиге у Виктора в активе – 21 поединок и 6 голов.