ВИДЕО. ФСК Мариуполь и Подолье провели зимний спарринг

У четвертому контрольному матчі зимового міжсезоння «Поділля» з Хмельницького поступилось першоліговому «Маріуполю» з рахунком 0:3.

Перший тайм активніше розпочав саме «Маріуполь», провівши декілька небезпечних атак. Ближче до середини тайму паритет у грі вирівнявся, проте забитим м‘ячем жодна з команд відзначитись не змогла. Команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

У другому таймі рахунок у грі на 62 хвилині відкрив гравець «Маріуполя» Ярослав Мнишенко, який знаходиться на перегляді у азовського клубу. Вже через 4 хвилин він подвоїв перевагу – 2:0. «Поділля» провело ряд замін, на поле вийшли гравці молодіжної команди та гравці на перегляді. «Маріуполь» забив втретє на 76 хвилині, м'ячем відзначився Ілля Зубков (3:0), який встановив фінальний рахунок у матчі.

Спаринг із «Маріуполем» підсумував перший навчально-тренувальний збір «Поділля», який розпочався 7 лютого та тривав 14 днів. За цей період хмельниччан провели 4 контрольних поєдинки, у яких тричі поступились суперникам та одного разу здобули перемогу.

Тренерський штаб хмельницької команди на чолі із Віталієм Костишиним дав команді 2 вихідних, після чого «Поділля» у Винниках на навчально-тренувальній базі львівського «Руха» проводить другий етап підготовки до весняної частини сезону (з 23 лютого до 3 березня).

Товариський матч. Вінниця. НТБ Нива

14:00. Поділля Хмельницький – ФСК Маріуполь – 0:3

Голи: Мнишенко, 62, 66, Зубков, 76

Поділля (старт): Задерейко, Сімінін, Веремієнко, Пасічник, Савчук, Цибульник, Лис, Каверін, Гемега, Оробець, Карпенко

Тренер: Віталій Костишин

Маріуполь (старт): Якубенко, Гошкодеря, Тєрєхов, Фатєєв, Задоя, Мельниченко, Харжевський, Батальський, Мочевінський, Савін, Пуди

Тренер: Олег Краснопьоров