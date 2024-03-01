Ингулец в результативном матче переиграл Кремень

На «Кремінь-Арені» відбувся фінальний матч Зимового кубка АФП. Суперником «Кремня» у вирішальній грі турніру був «Інгулець» з Петрового Кіровоградської області.

Матч пройшов у цікавій та безкомпромісній боротьбі. Команди показали злагоджену та рівну гру достойну фіналу. Протягом всього матчу гольові моменти обопільно виникали біля воріт обох команд. Перша половина зустрічі завершилася за мінімальної переваги в рахунку господарів – відзначилися Андрій Глоба (асист від Галояна) та Сімон Галоян (асист від Азізова). Але цих голів команді не вистачило для досягнення позитивного результату.

Футболісти «Інгульця» забивши на один м’яч більше святкували перемогу з рахунком 3:2. Голами відзначилися екс-гравці «Кременя» – Радіон Лісняк (дубль) та Сергій Ченбай.

По завершені турніру пройшла церемонія нагородження. Володар Зимового кубка АФП та перше місце турніру – «Інгулець». Володар срібних медалей та друге місце турніру – «Кремінь». Найкращий гравець матчу в складі «Інгульця» – Радіон Лісняк. Найращий гравець матчу в складі «Кременя» – Сімон Галоян.

Із 23 лютого Кремінь проводить заключний етап підготовки до другої частини сезону в Першій лізі. Наступний контрольний матч «синьо-білі» проведуть знову з «Інгульцем», матч заплановано провести 2 березня на виїзді.

Зимовий кубок АФП. Фінал

Кременчук. Стадіон Кремінь-Арена

13:00. Кремінь (Кременчук) – Інгулець (Петрове) – 2:3

Голи: Глоба, 34, Галоян, 39 – Лісняк, 25, 49 (пен), Ченбай, 72.

Кремінь: Матус, Азізов (Товкач 60), Аркуша, Дудник (Сидоренко 80), Паламарчук (Дихтярук 80), Панчишин (Пастернак 68), Савіцький, ГНП (Рокотянський 77), Глоба (ГНП 46), Галоян (Молько 76), Трофимюк (ГНП 46). Головний тренер: Ігор Климовський.