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Украина. Первая лига
01 марта 2024, 04:21 | Обновлено 01 марта 2024, 05:14
94
0

ВИДЕО. Тернопольская Нива проиграла спарринг во Львове

Виктория из Сум в товарищеском матче сумела забить два мяча

01 марта 2024, 04:21 | Обновлено 01 марта 2024, 05:14
94
0
ВИДЕО. Тернопольская Нива проиграла спарринг во Львове
ФК Нива Т

Тернопільська Нива у Винниках провела черговий поєдинок під час другого підготовчого збору. Суперниками жовто-зелених став клуб «Вікторія» із Сум, яка виступатиме у весняній частині у «Чемпіонській групі» Першої ліги.

Попри статус товариського матчу, команди проявили характер, поєдинок видався дуже емоційним, та з великою кількістю боротьби. Перший тайм видався досить динамічним, команди намагались діяти гостро у фазі атаки, створили чимало хороших нагод та заробляли велику кількість стандартів.

Найкращий момент повести у рахунку мали тернополяни, на 29-й хвилині поєдинку. Тоді Дмитро Бороденко увірвався в штрафний майданчик суперників, де заробив на собі фол, арбітр вказав на 11-метрову позначку. Пробивати взявся сам Дмитро, однак переграти голкіпера «Вікторії» - Литвиненка йому не вдалось. Команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

У другому таймі обидві команди провели ряд замін. Загальна картина гри суттєво не змінилась, однак саме у другій половині гри взяття воріт таки відбулось. На 62-й хвилині поєдинку Максим Євпак зумів завдати прицільного удару в рамку воріт тернополян, з яким не докінця вдалось впоратись голкіперу Іллі Ольховому, який знаходиться у команді на перегляді, а потім після прориву по флангу слідувала прострільна передача, яку вдало зумів реалізувати Долінський на 75-й хвилині матчу.

До кінця матчу «Ниві» також вдалось забити. Владиславу Климаку (на перегляді) вдалось заробити стандартне положення біля кутового прапорця. Після не зовсім вдалої подачі у штрафний майданчик на підборі, вже за її межами, вдалось зіграти Ігорю Гаталі, який же і здійснив простріл на дальню стійку воріт, де замкнути його вдалось Василю Буртнику (на перегляді), однак боковий арбітр зафіксував у цьому моменті положення поза грою, тому взяття воріт було скасовано.

Після цього епізоду команди не створювали серйозної загрози своїм опонентам, отож арбітр в кінці поєдинку зафіксував фінальний результат 0:2 на користь «Вікторії».

Товариський матч. Винники (Львів)

12:00. Нива Тернопіль – Вікторія Суми – 0:2

Голи: Євпак, 62, Долінський, 75.

Нива Т: Жупанський, Мудрий, Зінь, Бей, Танчак, Козак, Волохатий, Дорошенко, Голуб (гравець на перегляді), Різник, Бороденко.

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Источник ФК Нива Тр
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