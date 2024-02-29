Шахтер с Кривбассом рассудит Балакин. И другие арбитры 19-го тура
Назначены официальные лица на матчи 19-го тура УПЛ
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал назначения официальных лиц на матчи 19-го тура Украинской Премьер-лиги.
Среди прочего игру «Шахтер» – «Кривбасс», которая состоится 3 марта во Львове, будет судить Николай Балакин из Киевской области, а матч «Динамо» – «Черноморец» (2 марта) доверено судить полтавчанину Андрею Коваленко.
Украинская Премьер-лига. 19-й тур
1 марта
«Полесье» – ЛНЗ. Арбитр – Александр Омельченко (Славянск), арбитр ВАР – Дмитрий Кубряк (Одесса)
2 марта
«Минай» – «Металлист 1925». Арбитр – Роман Блавацкий (Львов), арбитр ВАР – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
«Динамо» – «Черноморец». Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава), арбитр ВАР – Юрий Иванов (Донецкая область)
«Ворскла» – «Верес». Арбитр – Клим Заброда (Сумы), арбитр ВАР – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
«Колос» – «Рух». Арбитр – Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР – Максим Козыряцкий (Запорожье)
3 марта
«Оболонь» – «Днепр-1». Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Александр Шандор (Львов)
«Александрия» – «Заря». Арбитр – Алексей Деревинский (Хмельницкий), арбитр ВАР – Владимир Новохатний (Черкассы)
«Шахтер» – «Кривбасс». Арбитр – Николай Балакин (Киевская область), арбитр ВАР – Денис Шурман (Киевская область)
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