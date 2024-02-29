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Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 14:37 |
152
1

Шахтер с Кривбассом рассудит Балакин. И другие арбитры 19-го тура

Назначены официальные лица на матчи 19-го тура УПЛ

29 февраля 2024, 14:37 |
152
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Шахтер с Кривбассом рассудит Балакин. И другие арбитры 19-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Балакин

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал назначения официальных лиц на матчи 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

Среди прочего игру «Шахтер» – «Кривбасс», которая состоится 3 марта во Львове, будет судить Николай Балакин из Киевской области, а матч «Динамо» – «Черноморец» (2 марта) доверено судить полтавчанину Андрею Коваленко.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

1 марта

«Полесье» – ЛНЗ. Арбитр – Александр Омельченко (Славянск), арбитр ВАР – Дмитрий Кубряк (Одесса)

2 марта

«Минай» – «Металлист 1925». Арбитр – Роман Блавацкий (Львов), арбитр ВАР – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

«Динамо» – «Черноморец». Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава), арбитр ВАР – Юрий Иванов (Донецкая область)

«Ворскла» – «Верес». Арбитр – Клим Заброда (Сумы), арбитр ВАР – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

«Колос» – «Рух». Арбитр – Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР – Максим Козыряцкий (Запорожье)

3 марта

«Оболонь» – «Днепр-1». Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Александр Шандор (Львов)

«Александрия» – «Заря». Арбитр – Алексей Деревинский (Хмельницкий), арбитр ВАР – Владимир Новохатний (Черкассы)

«Шахтер» – «Кривбасс». Арбитр – Николай Балакин (Киевская область), арбитр ВАР – Денис Шурман (Киевская область)

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Источник Украинская ассоциация футбола
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