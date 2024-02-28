Полесье продало почти все билеты на матч с ЛНЗ
Стадион житомирского клуба примет 1500 зрителей
Почти все билеты на матч 19 тура УПЛ между командами Полесья и ЛНЗ проданы, сообщает житомирский клуб.
В сутки были проданы почти все билеты на домашний матч волков с ЛНЗ, который состоится в Житомире на Центральном стадионе 1 марта в 18:00.
Первый домашний матч весенней части чемпионата футбольный клуб «Полесье» сыграет с заполненными трибунами стадиона, который примет 1500 зрителей.
Все средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный форд и впоследствии направлены на нужды и оборудование для 132-го разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск ВСУ.
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