Полесье продало почти все билеты на матч с ЛНЗ

Почти все билеты на матч 19 тура УПЛ между командами Полесья и ЛНЗ проданы, сообщает житомирский клуб.

В сутки были проданы почти все билеты на домашний матч волков с ЛНЗ, который состоится в Житомире на Центральном стадионе 1 марта в 18:00.

Первый домашний матч весенней части чемпионата футбольный клуб «Полесье» сыграет с заполненными трибунами стадиона, который примет 1500 зрителей.

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный форд и впоследствии направлены на нужды и оборудование для 132-го разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск ВСУ.