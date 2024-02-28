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Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 05:21 | Обновлено 28 февраля 2024, 05:29
237
0

Полесье продало почти все билеты на матч с ЛНЗ

Стадион житомирского клуба примет 1500 зрителей

28 февраля 2024, 05:21 | Обновлено 28 февраля 2024, 05:29
237
0
Полесье продало почти все билеты на матч с ЛНЗ
ФК Полесье

Почти все билеты на матч 19 тура УПЛ между командами Полесья и ЛНЗ проданы, сообщает житомирский клуб.

В сутки были проданы почти все билеты на домашний матч волков с ЛНЗ, который состоится в Житомире на Центральном стадионе 1 марта в 18:00.

Первый домашний матч весенней части чемпионата футбольный клуб «Полесье» сыграет с заполненными трибунами стадиона, который примет 1500 зрителей.

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный форд и впоследствии направлены на нужды и оборудование для 132-го разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Источник ФК Полесье
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