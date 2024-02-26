2 матча УПЛ не начались вовремя из-за воздушной тревоги

2 матча 18-го тура Украинской Премьер-лиги не начались вовремя из-за воздушной тревоги на территории Украины.

Речь идет о поединке между луганской «Зарей» и полтавской «Ворсклой», а также «Александрией» и донецким «Шахтером». Старт обоих матчей был запланирован на 13:00 по киевскому времени, но вмешался взлет МиГ-31К, из-за чего во всех регионах Украины была объявлена ракетная опасность.

Напомним, вчера из-за воздушной тревоги не удалось вовремя начать матч «Днепр-1» – «Минай». В целом игра трижды прерывалась из-за российских оккупантов.