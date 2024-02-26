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  4. 2 матча УПЛ не начались вовремя из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 13:12 |
562
2

2 матча УПЛ не начались вовремя из-за воздушной тревоги

Причина тревоги – взлет МиГ-31К

26 февраля 2024, 13:12 |
562
2
2 матча УПЛ не начались вовремя из-за воздушной тревоги
Стадион Ника

2 матча 18-го тура Украинской Премьер-лиги не начались вовремя из-за воздушной тревоги на территории Украины.

Речь идет о поединке между луганской «Зарей» и полтавской «Ворсклой», а также «Александрией» и донецким «Шахтером». Старт обоих матчей был запланирован на 13:00 по киевскому времени, но вмешался взлет МиГ-31К, из-за чего во всех регионах Украины была объявлена ракетная опасность.

Напомним, вчера из-за воздушной тревоги не удалось вовремя начать матч «Днепр-1» – «Минай». В целом игра трижды прерывалась из-за российских оккупантов.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Заря Луганск Ворскла Полтава Заря - Ворскла воздушная тревога
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Mr Voevudskiy
Опять 2 интересных матча ставят в одно время. На какого буя?!
Почему хотя бы 1 час разницы не делать?!
идиотс.
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0
zelc006
За два роки ані одне підземне поле не збудували. Навіще та педерація?  Букмекери почали приймати ставки розпочнеться чи матч своєчасно та скільки разів буде затримок...
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-3
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