Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лунин поедет к Роналду? Жирона хочет сохранить украинцев
Другие новости
25 февраля 2024, 10:59 |
715
0

ВИДЕО. Лунин поедет к Роналду? Жирона хочет сохранить украинцев

Sport.ua – о главных спортивных новостях

25 февраля 2024, 10:59 |
715
0
ВИДЕО. Лунин поедет к Роналду? Жирона хочет сохранить украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В очередном выпуске видеоновостей от Sport.ua будем говорить о главных новостях из мира спорта.

Лунин может оказаться в одном клубе из Роналду, «Челси» размышляет над продажей Мудрика, «Жирона» нацелена на сохранение Цыганкова и Довбика, УПЛ теряет место в Лиге чемпионов.

По теме:
Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
МУДРИК: «Я уже играл на Уэмбли. С нетерпением жду финала с Ливерпулем»
Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на финал Кубка английской лиги
видео Андрей Лунин Криштиану Роналду Михаил Мудрик Челси Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Футбол | 24 февраля 2024, 18:02 2
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50

Бывший игрок сборной Украины не может понять рашистов

Страсти по Парк де Пренс. Почему ПСЖ задумался о новом стадионе
Футбол | 25 февраля 2024, 09:30 0
Страсти по Парк де Пренс. Почему ПСЖ задумался о новом стадионе
Страсти по Парк де Пренс. Почему ПСЖ задумался о новом стадионе

Болельщики парижан отнюдь не в восторге от планов руководства клуба

Стародубцева в тяжелом матче обыграла испанку на турнире WTA 250 в Остине
Теннис | 25.02.2024, 04:26
Стародубцева в тяжелом матче обыграла испанку на турнире WTA 250 в Остине
Стародубцева в тяжелом матче обыграла испанку на турнире WTA 250 в Остине
Пляжный футбол. В ОАЭ определены финалисты чемпионата мира 2024
Футбол | 24.02.2024, 21:12
Пляжный футбол. В ОАЭ определены финалисты чемпионата мира 2024
Пляжный футбол. В ОАЭ определены финалисты чемпионата мира 2024
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Футбол | 24.02.2024, 22:28
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
25.02.2024, 06:45 3
Бокс
Вдали от лидеров. Украина провалила стартовую гонку на Юношеском ЧМ
Вдали от лидеров. Украина провалила стартовую гонку на Юношеском ЧМ
23.02.2024, 12:31 4
Биатлон
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
23.02.2024, 10:12 7
Футбол
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
24.02.2024, 17:18 2
Футбол
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
23.02.2024, 17:58 3
Футбол
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
24.02.2024, 06:50 164
Футбол
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
24.02.2024, 12:10 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем