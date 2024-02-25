Другие новости25 февраля 2024, 10:59 |
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ВИДЕО. Лунин поедет к Роналду? Жирона хочет сохранить украинцев
Sport.ua – о главных спортивных новостях
25 февраля 2024, 10:59 |
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В очередном выпуске видеоновостей от Sport.ua будем говорить о главных новостях из мира спорта.
Лунин может оказаться в одном клубе из Роналду, «Челси» размышляет над продажей Мудрика, «Жирона» нацелена на сохранение Цыганкова и Довбика, УПЛ теряет место в Лиге чемпионов.
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