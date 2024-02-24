Денис КУЗЫК: «Мой невероятный гол? Ctrl+C, Ctrl+V»

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал разгромную победу над ЛНЗ (3:0) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги, а также рассказал о своем суперголе в ворота черкасской команды.

– Денис, какой получилась первая победа в 2024 году?

– Было довольно непросто. Ведь приложили ради трех очков немало усилий. Вся наша команда молодцы, продемонстрировали свои лучшие качества. Теперь двигаемся дальше.

– Невероятный гол Кузыка... Что это было?

– Забил подобный гол, как и в матче против «Днепра-1». Сместился в центр и попал в дальнюю девятку. Да, получилось красиво. Очень рад, что забил и помог команде. Ctrl + C, Ctrl + V? Плюс-минус так и было.