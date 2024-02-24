Невероятный Гарри Кейн. Бавария вырвала победу в РБ Лейпциг
Центральный матч 23-го тура Бундеслиги закончился со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев
Сегодня, 24 февраля 2024 года, состоялось 5 матчей чемпионата Германии по футболу.
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В центральном поединке игрового дня «Бавария» принимала «РБ Лейпциг». В первом тайме команды не забивали, зато после перерыва устроили голевую перестрелку.
Сначала Гарри Кейн вывел свою команду вперед, но ближе к завершению матча счет сравнял Беньямин Шешко. Развязка получилась довольно драматичной: Кейн принес победу своей команде на 90+1 минуте и оставил ее в чемпионский гонке.
Бундеслига. 23-й тур. 24 февраля
Боруссия М – Бохум – 5:2
Голы: Нгуму, 28, Вайгль, 35 (пенальти), Райц, 72, Сибачо, 78, Онора, 90+6 – Хофманн, 75, Шлоттербек, 88
Вердер – Дармштадт – 1:1
Голы: Циммерманн, 8 (автогол) – Юстван, 33
Унион – Гайденхайм – 2:2
Голы: Госенс, 44, Шафер, 45+2 – Доведан, 3, Бесте, 71
Штутгарт – Кельн – 1:1
Голы: Мийо, 53 – Мартель, 62
Бавария – РБ Лейпциг – 2:1
Голы: Кейн, 56, 90+1 – Шешко, 70
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