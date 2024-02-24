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Чемпионат Германии
Бавария
24.02.2024 19:30 – FT 2 : 1
РБ Лейпциг
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Германия
24 февраля 2024, 21:34 |
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Невероятный Гарри Кейн. Бавария вырвала победу в РБ Лейпциг

Центральный матч 23-го тура Бундеслиги закончился со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев

24 февраля 2024, 21:34 |
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Невероятный Гарри Кейн. Бавария вырвала победу в РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 февраля 2024 года, состоялось 5 матчей чемпионата Германии по футболу.

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В центральном поединке игрового дня «Бавария» принимала «РБ Лейпциг». В первом тайме команды не забивали, зато после перерыва устроили голевую перестрелку.

Сначала Гарри Кейн вывел свою команду вперед, но ближе к завершению матча счет сравнял Беньямин Шешко. Развязка получилась довольно драматичной: Кейн принес победу своей команде на 90+1 минуте и оставил ее в чемпионский гонке.

Бундеслига. 23-й тур. 24 февраля

Боруссия М – Бохум – 5:2

Голы: Нгуму, 28, Вайгль, 35 (пенальти), Райц, 72, Сибачо, 78, Онора, 90+6 – Хофманн, 75, Шлоттербек, 88

Вердер – Дармштадт – 1:1

Голы: Циммерманн, 8 (автогол) – Юстван, 33

Унион – Гайденхайм – 2:2

Голы: Госенс, 44, Шафер, 45+2 – Доведан, 3, Бесте, 71

Штутгарт – Кельн – 1:1

Голы: Мийо, 53 – Мартель, 62

Бавария – РБ Лейпциг – 2:1

Голы: Кейн, 56, 90+1 – Шешко, 70

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Бавария РБ Лейпциг Гарри Кейн Беньямин Шешко Боруссия Менхенгладбах Бохум Вердер Дармштадт Унион Берлин Хайденхайм Штутгарт Кельн Бавария - РБ Лейпциг Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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